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У Києві затримується рух фунікулера

Автор: Анастасия Рокитна

У Києві затримується рух фунікулера. Він затримується з технічних причин.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Орієнтовно фунікулер відновить рух об 11:30. На місце викликали відповідальну службу КП "Київпастранс".

Нагадаємо, до кінця серпня фунікулер був закритий у зв'язку з щорічними ремонтними роботами, під час яких пофарбували вагони, замінили колеса і оновили обшивку. Також провели плановий ремонт машинного залу, замінили шпали і відремонтували контактну мережу.

Після відкриття там, як і у всьому громадському транспорті столиці, діє обов'язковий масковий режим.

Як повідомляло РБК-Україна, реставрація мосту імені Патона у столиці триватиме п'ять років. Під час ремонтних робіт планують збільшити його пропускну здатність.

Нагадаємо, раніше на вулиці Борщагівській у Києві частково обмежили рух до 18 жовтня. Це пов'язано з капітальним ремонтом.

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