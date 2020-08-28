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У Києві затримали на хабарі співробітника ДСНС

Автор: Андрій Козловський

У Києві Служба безпеки України затримала посадовця Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Держслужби з надзвичайних ситуацій за вимагання 70 тисяч доларів. Кошти держслужбовець мав отримати за видачу дозвільної документації.

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Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, чиновник вимагав гроші від представника великого підприємства за сприяння у видачі експертного висновку протипожежного стану виробничого об’єкту площею у понад 5 тисяч кв. метрів. А також реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази.

Також відомо, що посадовець залучив до цієї справи двох знайомих як посередників.

Співробітники СБУ задокументували і передачу посередникам першої частини хабара у розмірі 10 тисяч доларів та затримали їх після отримання решти суми. Чиновника ДСНС затримано у робочому кабінеті, у нього виявлено 1,2 тисячі доларів з першого "траншу".

Нагадаємо, ДБР розсекретило матеріали справи про мільйонної хабарі при закупівлі масок у Збройних силах України.

Крім того, правоохоронці викрили схему в ЗСУ, за якої вимагали від підприємця за поставку масок для потреб військових хабар у розмірі 1 млн гривень.

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