В ДБР розсекретили матеріали справи про мільйонний хабар при закупівлі масок в ЗСУ

Фото: ДБР (РБК-Україна)

Державне бюро розслідувань розсекретило матеріали справи про мільйонної хабарі при закупівлі масок у Збройних силах України. Зокрема, було оприлюднено відео розмов фігурантів справи, на якому обговорювалася передача хабара і можливість "відкатів" при подальших закупівлях.

Про це повідомили у прес-службі ДБР.

зокрема, відео містить:

розмова працівника Державної інспекції з енергетичного нагляду України з директором товариства при передачі першої частини неправомірної вигоди у сумі 400 тисяч гривень;

розмова керівника одного з управлінь Командування медичних сил ЗСУ з підприємцем товариства по сприянню взаємин з Міноборони;

домовленість працівника Державної інспекції з енергетичного нагляду України з директором товариства про можливості "відкатів" на інших закупівлі

Також в Держбюро повідомили, що 23 серпня суд обрав запобіжний захід трьом фігурантам справи:

начальнику управління командування медсил ВСУ - утримання під вартою або заставу 13 млн гривень;

командиру роти медичної служби однієї з бригад ВСУ - утримання під вартою або заставу 3 млн 177 тисяч гривень;

представнику Державної інспекції з енергетичного нагляду України - утримання під вартою або заставу 230 тисяч гривень

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці викрили схему в ЗСУ, за якої вимагали від підприємця за поставку масок для потреб військових, хабар у розмірі 1 млн гривень.

За даним фактом Міноборони розпочали внутрішнє розслідування.