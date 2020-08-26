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В ДБР розсекретили матеріали справи про мільйонний хабар при закупівлі масок в ЗСУ

Київ, Середа 26 серпня 2020 16:30
В ДБР розсекретили матеріали справи про мільйонний хабар при закупівлі масок в ЗСУ
Фото: ДБР (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Державне бюро розслідувань розсекретило матеріали справи про мільйонної хабарі при закупівлі масок у Збройних силах України. Зокрема, було оприлюднено відео розмов фігурантів справи, на якому обговорювалася передача хабара і можливість "відкатів" при подальших закупівлях.

Про це повідомили у прес-службі ДБР.

зокрема, відео містить:

  • розмова працівника Державної інспекції з енергетичного нагляду України з директором товариства при передачі першої частини неправомірної вигоди у сумі 400 тисяч гривень;
  • розмова керівника одного з управлінь Командування медичних сил ЗСУ з підприємцем товариства по сприянню взаємин з Міноборони;
  • домовленість працівника Державної інспекції з енергетичного нагляду України з директором товариства про можливості "відкатів" на інших закупівлі

Також в Держбюро повідомили, що 23 серпня суд обрав запобіжний захід трьом фігурантам справи:

  • начальнику управління командування медсил ВСУ - утримання під вартою або заставу 13 млн гривень;
  • командиру роти медичної служби однієї з бригад ВСУ - утримання під вартою або заставу 3 млн 177 тисяч гривень;
  • представнику Державної інспекції з енергетичного нагляду України - утримання під вартою або заставу 230 тисяч гривень

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці викрили схему в ЗСУ, за якої вимагали від підприємця за поставку масок для потреб військових, хабар у розмірі 1 млн гривень.

За даним фактом Міноборони розпочали внутрішнє розслідування.

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