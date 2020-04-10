У Києві затримали військового, який продавав бойові гранати та боєприпаси

Фото: вилучені гранати (kyiv.npu.gov.ua)

Зброєю торгував 29-річний сержант

У Києві поліцейські затримали військовослужбовця, який продавав бойові гранати та боєприпаси різного калібру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Повідомляється, що зброєю торгував 29-річний сержант. Військовий пропонував на продаж гранати та набої різного калібру.

Чоловіка затримали під час збуту чергової партії зброї. Зазначається, що причетність військовослужбовця до збуту боєприпасів задокументована фактами їх продажу.

"З місця затримання поліцейські вилучили шість гранат, майже 300 набоїв різного калібру і 50 тисяч гривень", - повідомили у поліції Києва.

Під час досудового розслідування правоохоронці будуть встановлювати походження встановлених боєприпасів. Військовому вже повідомили про підозру (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Чоловіку загрожує від 3 до 7 років в’язниці.

Нагадаємо, у Луганській області затримали мікроавтобус, на якому намагалися вивезти арсенал зброї та боєприпасів. У автомобілі виявили три РПГ-7, кулемет ПКТ, кулемет "Утес", 5 РПК, близько 2500 патронів калібру 7,62 мм та понад 1000 патронів калібру 5,45 мм.

Також РБК-Україна повідомляло, що в умовах паніки через поширення коронавірусу, жителі США стали масово скуповувати вогнепальну зброю, патрони і всілякі "набори для виживання".