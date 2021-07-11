У Києві затримали іноземця, який втік з харківського суду

У Києві співробітники поліції затримали громадянина Туреччини, який втік із залу Харківського апеляційного суду. Іноземець перебував у міжнародному розшуку за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області .

Повідомляється, що після оголошення рішення суду про обрання громадянину запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою до прибуття конвою він залишився без охорони. Скориставшись цим, правопорушник вибіг із зали суду і зник.

Найближчими днями зловмисника доставлять до Харкова. Його помістять в слідчий ізолятор під екстрадиційний арешт строком до 12 місяців з метою його подальшої екстрадиції до Німеччини.