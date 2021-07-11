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У Києві затримали іноземця, який втік з харківського суду

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Києва, Неділя 11 липня 2021 16:03
У Києві затримали іноземця, який втік з харківського суду Фото: у Києві затримали іноземця, який втік з харківського суду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві співробітники поліції затримали громадянина Туреччини, який втік із залу Харківського апеляційного суду. Іноземець перебував у міжнародному розшуку за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Повідомляється, що після оголошення рішення суду про обрання громадянину запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою до прибуття конвою він залишився без охорони. Скориставшись цим, правопорушник вибіг із зали суду і зник.

Найближчими днями зловмисника доставлять до Харкова. Його помістять в слідчий ізолятор під екстрадиційний арешт строком до 12 місяців з метою його подальшої екстрадиції до Німеччини.

Нагадаємо, 8 липня в Харкові поліція оголосила про розшук іноземця, який втік із зали суду після оголошення запобіжного заходу.

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