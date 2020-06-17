У Києві затримали російського неонациста

Силовики в Києві затримали росіянина - керівника неонацистського радикального осередку. Він є послідовником неонацисткою ідеології, яка пропагує етнічний і культурний геноцид.

Росіянина затримали в ході спільної спецоперації прокуратури та СБУ, передає прес-служба прокуратури Києва.

За даними слідства, з грудня 2019 року він займався виготовленням і розповсюдженням літератури із закликами до вчинення терористичних актів, масових вбивств, насильства щодо емігрантів тощо. Росіянин з 2014 року проживає в Києві.

"Затриманий є послідовником ідеології австралійського терориста Брентона Тарранта, який пропагує етнічний і культурний геноцид. Для популяризації таких поглядів виготовляв і збував видання його авторства, а також нацистську символіку", - йдеться в повідомленні.

Його затримали разом зі спільниками, особи яких наразі встановлюються.

Зазначається, що підозрюваний продавав літературу через Telegram-канали і закриті спільноти в соціальних мережах.

При обшуках у нього також знайшли зброю.

"У ході обшуків, проведених 16.06.2020 за адресою проживання затриманого, вилучено примірники нацистських і екстремістської творів, прапори "Третього рейху", комп'ютери, з яких відбувалося адміністрування спільнот в соціальних мережах і чеки на доставку забороненої літератури з-за кордону. Крім того, в ході обшуків у затриманого вилучили корпус гранати ВОГ-17 без підривника, споряджений зарядом вибухової речовини А-IX-1 і уніфікованим запалом УЗРГМ-2, який належить до бойових припасів, при поєднанні яких виходить саморобний вибуховий пристрій", - йдеться в повідомленні.

Фото: вилучені матеріали (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-2 (поширення та зберігання з метою розповсюдження матеріалів з публічними закликами до вчинення терористичних актів), ч. 1 ст. 263 (зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

"До суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Слідчі дії тривають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше під Києвом зі штурмом затримали росіянина за грабежі та загрози вибуху.