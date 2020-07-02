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У Києві затримали підозрюваного у масовій різанині в Житомирській області

Новини » Надзвичайні події     02.07.2020 - 15:30
У Києві затримали підозрюваного у масовій різанині в Житомирській області
Фото: операція з розшуку підозрюваного (npu.gov.ua)

Чоловік у червні напав з ножем на 9 чоловік, один з постраждалих помер

В ніч на 2 липня у Києві затримали чоловіка, який підозрюється в тому, що в ході конфлікту завдав ножові поранення 9 особам. Цей інцидент стався 21 червня в Іршанську Житомирської області.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції.

Повідомляється, що після різанини він зник, поліція знайшла авто підозрюваного, прочесала лісові масиви навколо Іршанська, а також зробила поквартирний обхід в населених пунктах Хорошевського району.

В результаті підозрюваний був затриманий в одному зі спальних районів Києва. За словами начальника поліції Житомирській області Юрія Олійника, той переховувався на орендованій квартирі. До столиці він дістався на попутках після того, як кілька днів ховався від поліції в одному з дачних масивів Хорошевського району.

Затриманому повідомлено про підозру у вбивстві і хуліганстві.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в одному з кафе Іршанська раніше судимий чоловік влаштував конфлікт з відвідувачем, після чого на вулиці напав на нього з ножем і згодом поранив ще вісім осіб.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Житомирподозреваемыерезня
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