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В Киеве задержали подозреваемого в массовой резне в Житомирской области

Новости » Происшествия     02.07.2020 - 15:30
В Киеве задержали подозреваемого в массовой резне в Житомирской области
Фото: операция по розыску подозреваемого (npu.gov.ua)

Мужчина в июне напал с ножом на 9 человек, один из пострадавших умер

В ночь на 2 июля в Киеве задержали мужчину, который подозревается в том, что в ходе конфликта нанес ножевые ранения 9 человек. Этот инцидент произошел 21 июня в Иршанске Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

Сообщается, что после поножовщины он скрылся, полиция нашла авто подозреваемого, прочесала лесные массивы вокруг Иршанска, а также сделала поквартирный обход в населенных пунктах Хорошевского района.

В результате подозреваемый был задержан в одном из спальных районов Киева. По словам начальника полиции Житомирской области Юрия Олейника, тот скрывался на съемной квартире. В столицу он добрался на попутках после того, как несколько дней прятался от полиции в одном из дачных массивов Хорошевского района.

Задержанному сообщили о подозрении в убийстве и хулиганстве.

Напомним, РБК-Украина писало, что в одном из кафе Иршанска ранее судимый мужчина устроил конфликт с посетителем, после чего на улице напал на него с ножом и впоследствии ранил еще восемь человек.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Житомирподозреваемыерезня
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