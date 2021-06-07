У Києві затримали пенсіонера, який вліз до чужої квартири і взяв у заручники жінку

"Вчора близько 23.00 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Лісківській, що у Деснянському районі, до квартири на дев’ятому поверсі через вікно проник чоловік та тримає у заручниках її власницю", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що чоловік розбив вікно у квартирі та проліз всередину. Виявивши у помешканні жінку, схопив зі столу ніж та почав їй погрожувати. Потерпіла встигла зателефонувати подрузі, яка викликала поліцію.

"Прибувши за адресою, бійці КОРДу провели перемовини зі зловмисником, у результаті чого він відчинив двері та відпустив жінку. З потерпілою працювали психологи та оглянули медики, а 68-річного киянина правоохоронці затримали",- розповіли у поліції.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.