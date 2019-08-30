У Києві затримали організаторів замовних мітингів

У Києві співробітники поліції затримали двох організаторів замовних мітингів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомили в міністерстві, двоє киян організовували замовні мітинги на підтримку фігурантів одного з кримінальних проваджень, пов'язаних з вимаганням. Так, у 2018 році правоохоронці затримали групу зловмисників, які під виглядом антикорупційної організації займалися шантажем та вимаганням підприємців. Зловмисники погрожували розголосити сфальсифіковану інформацію.

Зазначається, що організатори вимагали за проведення мітингів від 20 до 30 тисяч гривень. Під час проведення обшуків у них було вилучено "чорнові" записи та продукцію для проведення акцій.

"На даний час обидва організатори затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 376 (Втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу України", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленьский вніс до Верховної ради законопроект про викривачів корупції. Тексту і супровідних документів до проекту закону на сайті поки немає.