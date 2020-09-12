У Києві затримали організатора стрілянини в Українці

Поліція затримала в Києві основного організатора стрілянини в Україні, в результаті якої були поранені дві особи. Інцидент стався минулого тижня.

Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області у Facebook.

Повідомляється, що організатором стрілянини біля кафе в Українці виявився 32-річний громадянин Російської Федерації, який вже мав проблеми з законом. Затримали його в Києві.

За даними поліції, саме цей чоловік прибув зі столиці і під час конфлікту з травматичної зброї поранив двох жителів Українки. Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, йому оголосили підозру в хуліганстві, йому загрожує від 3 до 7 років в'язниці.

Нагадаємо, минулого тижня в одному з кафе Українки сталася стрілянина з постраждалими.

За даними поліції, група невідомих приїхала на автомобілі з Києва і влаштувала конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві застосували мисливську зброю.

Як заявив керівник поліції Київської області Андрій Небитов, інцидент стався на побутовому ґрунті. А учасники конфлікту та персонал кафе намагалися приховати злочин, змінивши обстановку, зібравши гільзи і знищивши сліди.