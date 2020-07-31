У Києві затримали організатора міжрегіональної групи торговців зброєю

Служба безпеки України затримала у Києві організатора міжрегіональної угруповання нелегальних торговців зброєю. Під час обшуків вилучили арсенал зброї і деталей до нього.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

За даними спецслужби, чоловік налагодив незаконне виготовлення зброї для подальшого продажу, яке виготовлялося в підпільному цеху на території одного з регіонів України.

"Готову продукцію спільники переправляли в столицю поштовими сервісами. Отримане зброю організатор групи реалізовував через особисті зв'язки, зокрема в кримінальних колах Києва та інших регіонах України", - зазначили в СБУ.

Оперативники задокументували декілька фактів нелегального збуту зброї.

"Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та "виробництва" правоохоронці виявили 3 пістолета-кулемети системи "SA-26" і 9 магазинів до них, карабін марки "Форт-201", майже 500 патронів різного калібру, 9 магазинів до автомата Калашникова, а також велика кількість запчастин і елементів до стрілецької зброї та боєприпасів", - додали в спецслужбі.

Вилучену зброю направлено на експертизу. Вирішується питання про повідомлення організатору угруповання про підозру за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями РБК-Україна в матеріалі "Напівлегальний оборот: звідки терористи в Україні беруть арсенали зброї" пояснювало, де і як злочинцям вдається взяти зброю в Україні.

Також повідомлялося, що минулого тижня затримали співробітника СБУ на торгівлю боєприпасами.