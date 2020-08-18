У Києві затримали "мінера" посольств США і Туреччини

Фото: посольство США в Києві (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Йому загрожує до 6 років в'язниці

У Києві затримали підозрюваного у "замінування" посольств США і Туреччини. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє прес-служба столичний прокуратури.

Так, київська місцева прокуратура № 3 повідомила про підозру 46-річному громадянину Вірменії.

"1 серпня 2020 року правопорушник з власного мобільного телефону здійснив два телефонних дзвінки на лінію "102" і надав хибне повідомлення про "замінування" будівель двох посольств", - йдеться у версії слідства.

В результаті вибухівки не знайшли, а "мінера" пізніше вдалося розшукати.

"Зараз затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

За скоєне чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі.

Як повідомляло РБК-Україна, до цього в Києві затримали чотирьох "мінерів" будівель і метро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання двох організаторів серії вибухів в Києві.