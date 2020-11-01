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У Києві затримали "мінера" мосту Патона

Автор: Максим Зайченко

Поліцейські затримали чоловіка, який повідомив про "замінування" мосту Патона в неділю, 1 листопада. Він був у стані алкогольного сп'яніння.

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Про це повідомляє прес-служба поліція Києва.

Зловмиснику 27 років. Свій вчинок він пояснити не зміг.

"Протягом години оперативники поліції встановили особу чоловіка, який надав неправдиву інформацію. Це - уродженець Чернігівської області, 1993 року народження. Поліцейські затримали його в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Свій вчинок злочинець пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, про мінування мосту повідомили вранці. Через це рух мостом було тимчасово обмежено, але близько 11 ранку воно було відновлено.

Також РБК-Україна писало, що у Києві реставрація мосту Патона триватиме п'ять років. Під час ремонтних робіт планують збільшити його пропускну здатність.

Крім цього, раніше на мосту Патона заборонили проїзд вантажівок.

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Новини України Київмост Патона