У Києві затримали лідера злочинної групи, який 6 років був у міжнародному розшуку

У Києві правоохоронці затримали лідера злочинної групи, яка займалася вимаганням грошей та переробкою зброї, чоловік переховувався від правосуддя протягом шести років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Так, сьогодні, 16 лютого, в Києві правоохоронці провели спецоперацію із затримання чоловіка, якого запорізькі правоохоронці шість років тому оголосили в міжнародний розшук. Весь цей час він переховувався від органів слідства. Чоловік, 1975 року народження, підозрюється в створенні злочинної організації, яка займалася здирництвом коштів у підприємців, а також в прикритті її діяльності. Затриманого підозрюють в незаконному зберіганні та переробці зброї, організації так званих кримінальних "сходок" і координації діяльності злочинних груп, учасники яких скоювали тяжкі злочини.

Йому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Чоловіка доставлять для проведення слідчих дій у місто Запоріжжя.

Правопорушника інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Крім того, затриманого підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2 та 4 ст. 189 (Вимагання), ч. 1 ст. 263-1 (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї…) та ч. 1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше в Київській області затримали старшого лейтенанта поліції, який організував злочинну групу.