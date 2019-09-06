У Києві затримали групу фальшивомонетників

У Києві правоохоронці затримали групу зловмисників, які намагалися реалізувати 25 тисяч підроблених євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Як повідомляється, правоохоронці затримали групу фальшивомонетників, до складу якої входили троє українців та громадянин Казахстану. Зловмисники займалися реалізацією підробленої іноземної валюти, яка ввозилася в Україну з Туреччини.

Зазначається, що зловмисники були затримані при спробі збути 25 тисяч підроблених євро. В ході затримання правоохоронці виявили ще 21 тис. підроблених євро.

"На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ст. 199 КК України. Триває комплекс слідчих і розшукових дій з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення. Також вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві затримали групу осіб, підозрюваних у виготовленні, зберіганні і збуті підробленої іноземної валюти. В ході слідчих дій правоохоронці виявили і вилучили майже 2000 купюр з ознаками підробки номіналом по 500 євро на загальну суму 998 тисяч євро.

Також РБК-Україна писало, що в НБУ попередили про партію фальшивих купюр, яка потрапила в Україну. У серпні було зафіксовано збільшення вилучення з обігу підроблених банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року, виготовлених з імітацією ультрафіолетового захисту.