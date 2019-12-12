У Києві затримали підроблений патрульний автомобіль із фейковим поліцейським

У Києві поліція виявила фейковий патрульний автомобіль поліції із водієм у поліцейській формі без відповідних документів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва.

Автомобіль Ford Mustang зупинили на Оболонському проспекті. Автівка мала поліцейську символіку та була обладнана проблисковими маячками. Інспектори зупинили автомобіль аби перевірити, чи має водій дозволи на використання символіки та маячків.

"За кермом перебував 24-річний молодий чоловік у форменому одязі поліцейських. Але жодних документів, які б посвідчували його належність до правоохоронних органів, як і дозвіл на використання спеціальних пристроїв надати не зміг", - зазначили в поліції.

Патрульні склали на водія патрульні адміністративний протокол за ч.1 ст. 184-3 КУпАП та протокол за ст. 122-5 КУпАП. Автомобіль патрульні евакуювали на штрафмайданчик.

Фото: затримане авто (facebook.com/kyivpatrol)

Нагадаємо, 11 грудня в місті Яготин Київської області невідомий відкрив вогонь по екіпажу патрульної поліції. Конфлікт стався в результаті неправильно припаркованого автомобіля стрілка, який заважав проїзду іншим транспортним засобам.