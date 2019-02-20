У Києві затримали полковника поліції за організацію злочинної групи

За легалізовані кошти посадовець придбав 9 квартир у столиці

Правоохранители разоблачили экс-начальника одного из департаментов Нацполиции в организации схемы незаконного обогащения, путем продажи служебной информации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как сообщается, полковник полиции, вместе с сообщниками длительное время за денежное вознаграждение предоставляли конфиденциальные сведения и непосредственный доступ к ним коллекторским конторам, сети банковских учреждений и частным предприятиям. За легализованные средства чиновник приобрел 9 квартир в столице.

"47-летний полковник полиции - бывший руководитель одного из департаментов - в начале 2018 года вышел на пенсию и создал схему незаконного обогащения, путем систематического незаконного вмешательства в работу автоматизированных систем МВД и НПУ и незаконного использования информации с ограниченным доступом", - говорится в сообщении.

Обладая профессиональными навыками в области компьютерных технологий и программного обеспечения, которое обеспечивает работу автоматизированных систем МВД и НПУ, человек для доступа к закрытой информации привлек к своим незаконным схемам действующих сотрудников полиции - специалистов из числа сотрудников НПУ, которые осуществляют обслуживание вышеуказанных ведомственных автоматизированных баз

Фото: место происшествия (npu.gov.ru)

Установлено, что клиентами и нелегальными пользователями служебной информации были персонал и работники службы безопасности коллекторских контор, крупных частных предприятий, банковских учреждений или любое платежеспособное лицо. Одних интересовали сведения при приеме людей на работу, других адреса фактического проживания кредиторов или должников, третьих - персональные данные работников правоохранительных органов.

"Заговорщики действовали очень осторожно, придерживаясь всех методов конспирации и продумывая возможные ходы оперативных сотрудников полиции. Были готовы и предупреждены о возможных служебных проверках, потому документирования их деятельности заняло длительное время", - добавили в ведомстве.

Следователями ГСУ готовится объявление подозрения шести участникам заговора по ч.3 ст.28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч.2 ст.361-2 (Несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно - вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в прошлом году полиция пресекла деятельность 258 организованных преступных групп.

Кроме того, в 2018 году в Украине было зафиксировано 463,3 тыс. преступлений, среди которых - 1508 умышленных убийств.