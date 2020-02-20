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У Києві затримали директора держпідприємства на хабарі у півмільйона гривень

Новини » Надзвичайні події     20.02.2020 - 15:35
У Києві затримали директора держпідприємства на хабарі у півмільйона гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чиновник отримав 550 тисяч гривень за продовження договору на охорону

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримала в четвер, 20 лютого, директора державного підприємства на отриманні хабаря в розмірі 550 тисяч гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що директор держпідприємства вимагав та отримав хабар за продовження договору на охорону.

"Керівник держпідприємства вимагав та отримав від директора товариства хабар у розмірі 550 тисяч гривень. За "винагороду", він обіцяв не створювати перешкод у здійсненні діяльності товариства і продовжити договір на охорону території державного підприємства", - повідомили в ДБР.

На даний момент проводяться обшуки за місцем роботи та проживання затриманого. Вирішується питання про повідомлення підозри за отримання хабара в особливо великих розмірах (ч. 4 ст.368 Кримінального кодексу України) та обрання йому запобіжного заходу. Директору держпідприємства загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що у Хмельницькому затримали начальника одного з управлінь Державної фіскальної служби в області на отриманні хабара в 20 тисяч доларів. Чиновник обіцяв сприяти у закритті справи проти підприємця за несплату податків.

Також повідомлялося, що в Києві затримали співробітника слідчого відділу Оболонського управління поліції на отриманні хабара. Слідчий обіцяв за тисячу доларів закрити кримінальну справу.

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