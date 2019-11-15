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У Києві затримали 17 чоловіків, які намагалися захопити квартиру

Новини » Надзвичайні події     15.11.2019 - 20:46
У Києві затримали 17 чоловіків, які намагалися захопити квартиру
Фото: місце події (facebook.com/UA.KyivPolice)

Чоловіки увірвались до помешкання та виштовхали надвір жінку з дитиною

У Києві поліція затримала групу осіб, котрі намагалися захопити квартиру місцевої жительки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Зазначається, що невідомі особи в балаклавах увірвались до помешкання потерпілої на проспекті Героїв Сталінграду, коли вона разом з донькою були вдома, вигнали їх з приміщення та забарикадувалися всередині.

Поліція провела спецоперацію, під час операції якої проникли в оселю постраждалих та затримали там 17 чоловіків, які наразі надають пояснення слідчим. Розпочато кримінальні провадження.

Поліцейські встановили, що вже два роки тривають судові процеси по грошовому зобов'язанню, а цій родині неодноразово погрожували. У подальшому борг передали третім особам, але ніяких документів про примусове виселення не було.

Фото: місце події (facebook.com/UA.KyivPolice)

Крім того, у поліції повідомили, що після затримання правопорушників у господарки квартири та її доньки зникли ювелірні прикраси та цінні речі.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356 (Самоправство)та за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Раніше правоохоронці затримали жінку і її спільника, які незаконним шляхом привласнили три об'єкта нерухомості в Дніпрі на загальну суму понад 23 мільйони гривень.

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