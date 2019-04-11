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У Києві невідомі закидали петардами охорону одного із закладів

Новини » Надзвичайні події    11.04.2019 - 01:59
У Києві невідомі закидали петардами охорону одного із закладів
Фото: поліція (РБК-Україна)

За фактом події розпочато кримінальне провадження

У Києві затримали 11 осіб, які кидали петарди в бік охорони концертного клубу і розмалювали фасад будівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції.

Як повідомляється, до Голосіївського управління поліції доставили 11 осіб, на трьох склали адміністративні протоколи.

"Сьогодні у чергову частину надійшло повідомлення, що до концертного клубу прибігли близько 40 осіб, почали кидати петарди в бік охорони, розмалювали фасад будівлі і втекли", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення передбачено до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Києвом активісти обстріляли салютами і закидали петардами будинок сина першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Гладковського.

Вони намалювали символічну "дорогу крові" перед садибою Ігоря Гладковського і запалили файєри, від яких загорілася калюжа червоної фарби. Потім активісти обстріляли будинок з салютних установок і розбили вікна камінням.

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