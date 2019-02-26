Активісти закидали петардами будинок сина Гладковського

Фото (РБК-Україна)

Їх звинувачують у розкраданні державних грошей, виділених на посилення обороноздатності

Під Києвом активісти обстріляли салютами і закидали петардами будинок сина першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Гладковського. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Націоналісти звинувачують родину Гладковських у розкраданні державних грошей, виділених на посилення обороноздатності.

Вони намалювали символічну "дорогу крові" перед садибою Ігоря Гладковського і запалили файєри, від яких загорілася калюжа червоної фарби. Потім активісти обстріляли будинок з салютних установок і розбили вікна камінням.

Силовики відтіснили їх від будинку, однак сторони домовилися не застосовувати один до одного силу, потім дали активістам покинути територію котеджного селища.

Фото: акция под домом Игоря Павловского (РБК-Украина)

Нагадаємо, що під Києвом сьогодні, 26 лютого, активісти націоналістичних організацій проводять акцію "Розкрадаєш оборону України - відрубаємо руки!" під садибою сина першого заступника Ради національної безпеки і оборони Ігоря Гладковського.

Ігор Гладковський і його батько - перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський опинилися у центрі корупційного скандалу через схеми збагачення на державних закупівель для потреб оборони. Про ці факти стало відомо завдяки розслідуванню програми "Наші гроші", яке тривало три роки.

Після виходу сюжету Олег Гладковський попросив припинити дію його повноважень на період перевірки фактів, викладених у розслідуванні. Його син свою чергу пообіцяв подати на журналістів до суду.

Президент Петро Порошенко підтримав припинення повноважень Олега Гладковського на посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони.