У Києві на Південному мосту обмежать рух транспорту

На естакаді Південного мосту у Києві обмежать рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що обмеження будуть діяти із 21:00 13 грудня до 20:00 15 грудня - у напрямку станції метро "Видубичі", із 21:00 14 грудня до 07:00 15 грудня - у напрямку проспекту Бажана.

"На стан старих деформаційних швів на естакаді Південного мосту надходять скарги, тому буде проведено швидкий поточний ремонт цих конструкцій", - йдеться в повідомленні.

Роботи проведуть у вихідні, і більшу частину - вночі, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух буде частково обмежено.

Раніше повдіомлялося, що у Києві з 18 по 20 грудня, буде перекрита дорога на проспекті Науки в районі залізничного переїзду, через ремонт дороги.

РБК-Україна писало, що у Києві завтра, 12 грудня, можливі зміни в роботі метрополітену в зв'язку з футбольним матчем.