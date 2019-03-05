У Києві на хабарі затримали двох патрульних

Патрульні систематично вимагали хабарі від водіїв

В Киеве на взятке задержали двух работников патрульной полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

Сообщается, что патрульные систематически требовали деньги у водителей за непривлечение их к административной ответственности. Сначала СБУ и сотрудники внутренней безопасности задокументировали получение от водителя 3800 гривен. После чего их задержали на следующей взятке в размере 9900 гривен.

На данный момент прокуратура готовит фигурантам подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения.

Фото: задержание патрульных (facebook Департамента внутренней безопасности Нацполиции)

Напомним, ранее сообщалось, что следователи ГБР задержали оперуполномоченного уголовного розыска Белоцерковского отдела полиции на взятке 3 тыс. долларов. В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Отметим, до этого в Запорожской области задержали на взятке военного комиссара. Его разоблачили на вымогательстве 1200 долларов США за непризыв на службу и выдачу военного билета.