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У Києві вибуховою хвилею пошкодило фасад станції метро "Лук'янівська"

Фото: пошкоджений фасад станції метро "Лук'янівська" (facebook.com/kyivmetro)
Автор: Ілона Свиридова

Після обстрілу в Києві вибуховою хвилею пошкодило фасад станції метро "Лук'янівська". Поїзди зеленої гілки поки не зупинятимуться на ній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Київський метрополітен".

"Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лук'янівська" та службові приміщення. Під час руху потяги не зупинятимуться на станції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 15 березня в результаті обстрілу в Києві боєприпас влучив у житловий 10-поверховий будинок у Подільському районі, після чого пожежа. Одного постраждалого госпіталізували. Ще один боєприпас влучив у 2-поверховий приватний житловий будинок на Осокорках.

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