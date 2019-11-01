У Києві на вихідних можливі обмеження роботи метро

У неділю, 3 листопада, в Києві можливі зміни в роботі метрополітену. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

Як повідомляється, у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський" між "Динамо" - "Львів" , який розпочнеться о 17:00, обмежать рух на деяких станціях.

"Після гри, можливо обмеження (не закриття) на вхід до станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться у повідомленні.

Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Нагадаємо, сьогодні вранці в київському метрополітені повідомили про мінування двох станцій метро "Театральна" та "Хрещатик". Пізніше стало відомо, що станцію метро "Арсенальна" закрили на вхід.

Також РБК-Україна повідомляло, що Київрада підготувала нові правила користування столичним метрополітеном. Зокрема, пасажирам забороняється розклеювати рекламу, торгувати, займатися агітацією і грати на музичних інструментах. Також забороняється возити велосипеди, голосно слухати музику і їздити на самокатах.