У Києві на вихідних обмежать рух на Південному мосту

У Києві на вихідних частково обмежать рух автомобільного транспорту на Південному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, обмеження діятиме з 22:00 31 січня по 05:00 2 лютого.

"На естакади Південного мосту вийшла з ладу обойма одного зі старих деформаційних швів. Тому, на спорудженні будуть проведені протиаварійні роботи. Їх будуть виконувати в напрямку правого берега. Роботи триватимуть на цих вихідних, тому дорожники менше впливати на трафік", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у зв'язку з візитом держсекретаря США Майка Помпео у Києві можливі тимчасові незначні обмеження руху. Відзначається, що ймовірні обмеження дорожнього руху можливі на Бориспільському шосе у суботу, 1 лютого.

Крім того, в Києві з 1 листопада припинять продаж паперових квитків в наземному транспорті. Так, зазначалося, що громадський наземний транспорт Києва повністю переходить на електронний квиток. Крім того, в метро з цього дня перестануть продавати жетони і зелені безконтактні картки.