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У Києві на вихідних обмежать рух по мосту Метро

Автор: РБК-Україна

У Києві частково обмежать рух автомобільного транспорту на мосту Метро. Обмеження діятиме з 22:00 23 квітня до 5: 00 26 квітня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Працівники комунальної служби планують відремонтувати деформаційні шви мосту.

Обмеження діятиме у бік лівого берега.

"Роботи виконають на вихідних, щоб менше впливати на трафік", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, на вихідних перекриють центральну частину Києва. Рух буде перекрито з 08: 00 до 15: 30 25 квітня.

Раніше повідомлялося, що з 10 квітня по 30 червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух. На трасі йде Капітальний ремонт, на першому етапі оновлять ділянку від Одеської площі до вул.Луценка (у напрямку Жулян). В цілому буде відремонтовано ділянку від Одеської площі до вул. Ватутіна.

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Новини України Київограничение движения
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