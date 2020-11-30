У Києві за вихідні зафіксували понад 400 порушень карантину

Фото: контроль дотримання карантинних норм (РБК-Україна)

У Києві 28-29 листопада правоохоронці зафіксували 406 порушень карантину вихідного дня. Всього було перевірено 1510 закладів господарської діяльності.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Типовими порушеннями були відсутність масок у відвідувачів закладів та порушення правил карантину вихідного дня.

"Протягом останніх вихідних перевірено 1510 установ господарської діяльності - це розважальні заклади, заклади громадського харчування, торгово-розважальні центри. Поліцейські склали 406 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень", - повідомили в поліції.

Так, поліцейські склали 198 протоколів на посадових осіб. Їм загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень. Ще 208 протоколів було складено на громадян за відсутність захисних масок - їм загрожує штраф від 170 до 255 гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що у Львові, незважаючи на карантин вихідного дня, працював нічний клуб. Вечірка проходила за закритими дверима за попереднім записом відвідувачів.

Також повідомлялося, що спікер Верховної ради Дмитро Разумков не виключив введення локдауну в Україні.

Нагадаємо, в Україні за вчора вперше за останні два тижні зафіксували менше 10 тисяч нових випадків коронавірусу.