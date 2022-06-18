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У Києві на час ремонту з вулиці Льва Толстого приберуть тролейбуси. Як зміняться маршрути

У Києві на час ремонту з вулиці Льва Толстого приберуть тролейбуси (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

У Києві з 6:00 18 червня до 23:00 19 червня у зв'язку з ремонтними роботами на вулиці Льва Толстого будуть змінені маршрути тролейбусів №3 і №9к.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київпастрансу.

Тимчасово рух тролейбусів буде організовано за такими маршрутами:

  • маршрут № 3 від залізничного масиву до станції метро "Площа Льва Толстого". Для зручності пасажирів маршруту тимчасово присвоєно номер 3-Д;
  • маршрут № 9К від вул. Кадетський Гай до станції метро "Площа Льва Толстого". Для зручності пасажирів маршруту присвоєно тимчасовий номер 9-Д.

Раніше повідомлялося, що на відновлення зруйнованих війною доріг необхідно 900 млрд гривень. Ремонт всіх пошкоджених об'єктів інфраструктури займе не менше 3-4 років.

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Київтролейбус