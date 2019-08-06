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У Київ вперше везуть всесвітньо відому виставку людських тіл

Новини » Новини компаній    06.08.2019 - 13:42
У Київ вперше везуть всесвітньо відому виставку людських тіл

Дізнатися про секрети людського тіла та зануритися в анатомічну подорож можна в рамках шокуючої експозиції BODY WORLDS – «Всесвіт тіла».

Пересувну виставку, яку вже встигли оцінити понад 49 млн. глядачів у Польщі, Нідерландах, Китаї, США, Канаді та інших країнах, можна буде побачити з 31 серпня по 31 жовтня в Києві на ВДНГ. На прикладах «живих» експонатів глядачі зможуть простежити всі зміни, що відбуваються з тілом людини протягом життя, розкласти для себе по поличках процеси фізичної життєдіяльності, дізнатися про можливості збереження здорового організму протягом усього життя.У Київ вперше везуть всесвітньо відому виставку людських тіл

Для того, аби процес був більш наочним, тіла доповнять мультимедійними установками, які в деталях розкриють всі таємниці. Анатомічна виставка доктора Ґюнтера фон Гаґенса, яка складається з реальних людських тіл та органів, назавжди змінить уявлення про власне тіло – його складність та крихкість.

BODY WORLDS – «Всесвіт тіла» – це справжні людські тіла, збережені після смерті їхніх власників, методом пластинації – спеціальний метод бальзамування і консервації, винайдений німецьким лікарем Ґунтер фон Гаґенсом в 1970-х. Оброблені таким способом тіла зберігають клітинні структури та рельєф мертвих тканин на довгі роки. Перша виставка BODY WORLDS – «Всесвіт тіла» відбулася в Токіо в 1995-році і незважаючи на неоднозначну реакцію, стала справжнім феноменом.У Київ вперше везуть всесвітньо відому виставку людських тіл

Виставки BODY WORLDS – «Всесвіт тіла» засновані на програмі пожертвування тіл, в рамках якої донори спеціально звертаються з проханням, аби їх тіла використовувалися на публічній експозиції після смерті. В даний час у програмі пожертвування тіл зареєстровано понад 18 000 донорів, більшість з яких – німці.

Виставка BODY WORLDS – «Всесвіт тіла»

Київ, ВДНГ, павільйон №4

з 31 серпня по 31 жовтня

 

Квитки: bit.ly/bodyworlds19

Подія в Facebook: facebook.com/events/1237392913098855

У Київ вперше везуть всесвітньо відому виставку людських тіл

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