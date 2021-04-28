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У Києві відновлять прийом першокласників у школи

Новость на русском → Київ, Середа 28 квітня 2021 12:45
У Києві відновлять прийом першокласників у школи Фото: у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас (kmu.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

У Києві 5 травня відновиться навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах. Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Із наступної середи, 5 травня, місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах. Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік", - сказав мер.

Рішення прийняте в рамках послаблення карантину в столиці.

Сьогодні вранці комісія ТЕР і НС прийняла рішення про послаблення протиепідеміологічних заході в столиці.

З 1 травня будуть скасовані спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті. Весь наземний громадський транспорт і метро відновлять роботу в звичайному режимі.

Також з 1 травня відновлять роботу заклади торгівлі, ТРЦ, ринки, ярмарки, кафе, ресторани та фітнес-центри.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, локдаун в столиці дав позитивні результати, і кількість нових випадків захворювання почала знижуватися. Але в місті досі багато смертельних випадків від коронавірусу і важких хворих.

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