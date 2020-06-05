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У Києві відновлюють роботу міської електрички: названа дата

Новини » Суспільство     05.06.2020 - 19:59
У Києві відновлюють роботу міської електрички: названа дата
Фото: міська електричка (РБК-Україна)

Поїзди курсуватимуть в години "пік" та по вихідних

У Києві з 8 червня поновлюється рух міських електропоїздів. Раніше запуск електротранспорту був запланований на 1 червня, однак пізніше його відклали.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастрансу".

Повідомляється, що поїзди курсуватимуть в години "пік", а також у вихідні за напрямами "Станція" Троєщина "- станція "Троєщина-2 - станція Почайна" та у зворотному.

"Про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів Київським залізничним кільцем буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Раніше мер Віталій Кличко анонсував запуск міської електрички 1 червня, однак пізніше пуск транспорту був перенесений через те, що працівники моторвагонного депо "Фастів-1" не встигли виконати ремонт електропоїздів міської електрички.

Нагадаємо, 5 червня в Україні розпочався черговий етап ослаблення карантину.

Однак з-за епідемічної ситуації в Києві не дозволили відновити роботу залів ресторанів і кафе в рамках ослаблення заходів.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Київтранспортэлектричка
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