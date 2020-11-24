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У Києві відновило роботу метро після повідомлення про "мінування"

Автор: Анастасия Рокитна

У Києві метро відновило роботу після повідомлення про ніби-то "мінування" станції "Хрещатик". Інформацію перевірили.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Станцію та пересадку відчинено для пасажирів.

"Станцію метро "Хрещатик" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, годину тому надійшов анонімний дзвінок про мінування станції метро "Хрещатик".

Нагадаємо, 21 листопада повідомляли про мінування цієї ж станції метро. Цю інформацію перевірили, вибухонебезпечних предметів не виявили.

Раніше повідомлялось, що Верховна рада планує посилити покарання за неправдиве мінування. Нардепи прийняли за основу відповідний законопроект №3911, яким передбачена можливість конфіскації майна.

У жовтні поліція затримала правопорушника, який повідомив про замінування усіх електростанцій України. Чоловік також вимагав один мільярд доларів.

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