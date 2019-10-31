У Києві біля залізничного вокзалу в результаті ДТП перекинулося авто

У Києві поблизу з Центральним залізничним вокзалом зіткнулися автомобілі, в результаті чого один з автомобілів перекинувся. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Повідомляється, що через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) утворилася пробка. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, в Києві вранці 31 жовтня сталося смертельне ДТП на Столичному шосе. Під час перестроювання автомобіля Daewoo Lanos в лівий ряд, щоб повернути ліворуч, у нього на шаленій швидкості в'їхав автомобіль Hyundai. В результаті зіткнення постраждалих затисло в салоні автомобіля, їх рятувальники розблокували.

Дві людини отримали серйозні травми і були госпіталізовані, ще один чоловік загинув на місці пригоди. Через аварію рух на Столичному шосе утруднено.

Також РБК-Україна повідомляло, що 30 жовтня в Київській області на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин водій автомобіля Nisan не впорався з керуванням і врізався в металевий відбійник. В результаті ДТП одна людина загинула і двоє травмувалися.