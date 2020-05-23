У Києві біля офісу Медведчука затримали 17 осіб

У Києві поліція затримала 17 осіб під час акції протесту "Національного корпусу" біля Офісу глави партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Зараз надається правова кваліфікація дій кожного із затриманих.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Національної поліції столиці.

Затримані були доставлені в Печерське управління поліції.

"За попередньою інформацією сьогодні затримано близько 17 осіб. Зараз надається правова кваліфікація дій кожного із затриманих у Печерському управлінні поліції Києва", - повідомили в поліції.

У той же час, у поліції поки не можуть сказати, скільки людей сьогодні взяли участь у акції в Києві і спростовують інформацію про вибух біля офісу Медведчука.

"Вибуху в Києві не було. Факт вибуху ми спростовуємо. Жодного вибуху в центрі міста не було. Проходила акція, під час якої активісти запалили фаєри і кинули кілька банок з фарбою - на фасад будівлі", - додали в поліції.

В поліції уточнюють інформацію про потерпілих.

Нагадаємо, сьогодні офіс Медведчука у Києві закидали петардами і димовими шашками.