У Києві з неділі запрацюють 19 ринків

У Києві з неділі, 19 травня, поновлюють роботу 19 агропродовольчих ринків, яким дозволено працювати після послаблення карантину. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Київську міську держадміністрацію (КМДА).

Зазначається, що, за даними Держпродспоживслужби, ці ринки виконали протиепідемічні вимоги. Йдеться про такі торгівельні місця:

У КМДА додали, що готувати та споживати їжу на місці продажу заборонено. Ринки у столиці відкриватимуть поступово за умови виконання низки протиепідемічних вимог, зокрема:

масковий режим працівників та відвідувачів;

дистанційне вимірювання температури;

недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ;

дистанція у 3 м між торговими місцями та 1,5 м - між відвідувачами;

дезінфекція поверхонь кожні три години.

Нагадаємо, раніше у КМДА опублікували вимоги до роботи літніх майданчиків кафе та перукарень після послаблення карантину в Києві.