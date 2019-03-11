У Києві ввечері утворились затори

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Затори утворилися переважно на правому березі Києва

У Києві у четвер, 11 березня, утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулиці Хрещатик, Володимирській, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Бульварно-Кудрявській, Набережному шосе, вулиці Саксаганського, вулиці Юрія Іллєнка, проспекті Валерія Лобановського.

Крім цього, пробки зафіксовані в районі станцій метро "Дружби народів", "Видубичі", "Театральна", "Золоті ворота", "Лук'янівська".

Рух ускладнено на мосту Метро та частково на Північному мосту.

На лівому березі пробки зафіксовані на вулиці Будівельників, Андрія Малишка, Раїси Окіпної.

Фото: пробки у Києві (скріншот)

РБК-Україна писало, що через сильний вітер у Києві сьогодні 11 березня затримувався рух тролейбусів та трамваїв через те, що на дорогу падали дерева.

Всього через вітер у Києві, станом на 17:00, рятувальники КАРС "Київська служба порятунку" та Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві мали в роботі 41 заявку на ліквідацію наслідків сильного вітру (повалені дерева, зірваний дах)