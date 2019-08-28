У Києві ввечері утворилися численні пробки

Пробки в Києві утворилися на дорогах у середу ввечері, 28 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі міста пробки утворилися на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Хрещатицькій, проспекті Перемоги, біля станцій метро "Шулявська", "Нивки", "Берестейська". Також зафіксовані пробки на проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова та Великій Кільцевій дорозі.

Також рух транспорту ускладнений на проспекті Академіка Глушкова, біля станцій метро "Іподром", "Виставковий центр". Пробки утворилися і на проспекті Валерія Лобановського.

На лівому березі Києва зафіксовані пробки на проспекті Юрія Гагаріна, частково на Дніпровській набережній, вулиці Тепловозної, вулиці Євгена Сверстюка. Також рух утруднено біля станції метро "Бориспільська", "Червоний хутір".

Як писало РБК-Україна раніше, в Києві до 31 серпня обмежать рух на естакаді Південного мосту. Ремонтні роботи будуть проводитися з 22:00 годину 2 серпня до 31 серпня на естакаді в напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів).

Нагадаємо, в Києві, 28-29 серпня, через візит радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона можливі обмеження руху в Дарницькому, Печерському, Шевченківському районах столиці, а також на Бориспільському шосе.