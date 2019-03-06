У Києві ввечері утворились численні пробки

Пробки зафіксовані в районі станцій метро "Площа Льва Толстого", "Театральна", "Університет", "Дружби Народів"

В Киеве вечером во вторник, 6 марта, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улице Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, улице Вячеслава Черновола, на Воздухофлотском проспекте, улице Жилянской, бульваре Шевченко, улице Большой Васильковской, улице Короленковской, улице Николая Гринченко, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы народов, проспекте Валерия Лобановского. Также пробки на улице Крещатик и улице Владимирской.

Кроме этого, пробки зафиксированы в районе станций метро "Площадь Льва Толстого", "Театральная", "Университет", "Дружбы Народов", "Выдубичи", "Голосеевская", "Шулявская", "Берестейская", "Майдан Независимости".

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

На левом берегу пробки зафиксированы на проспекте Николая Бажана, проспекте Соборности и на проспекте Юрия Гагарина.

Также затруднено движение транспорта на мосту Метро, Южном мосте и Гаванскому мосту.

Напомним, в Киеве завтра, 7 марта, в связи с ремонтными работами ограничат движение транспорта на Южном мосту.