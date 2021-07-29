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У Києві вандал пошкодив скляний міст: інцидент розслідує поліція

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вранці 29 липня співробітники комунального підприємства "Київавтодорміст" виявили два розбиті інформаційно-макетні скла на пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз. Вандала зафіксувала камера спостереження. Інцидент розслідує поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У КМДА підкреслили, що мова йде про пошкодження інформаційних скляних стендах, а не про скло мостового полотна. "Пошкоджені скла мають виключно інформаційний сенс і не є конструктивними елементами моста", - уточнили в адміністрації.

Вандала зафіксували встановлені на скляному мосту камери відеоспостереження. Відео передано в поліцію. На місці працює слідчо-оперативна група.

У КМДА закликали винуватця самому з'явитися в правоохоронні органи і сплатити штраф.

Фото: у Києві пошкодили скляний міст (kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, у грудні 2020 року на скляному мосту в Києві виявили тріщину. Причиною пошкодження переходу в КМДА назвали вандалізм.

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