ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві зранку утворилися затори: карта

Новини » Суспільство     08.11.2019 - 08:19
У Києві зранку утворилися затори: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух автотранспорту ускладнений на обох берегах

У Києві вранці 8 листопада утворилися численні затори на обох берегах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Затори на правому березі

Так, численні затори спостерігаються на проспекті Перемоги, проспекті Леся Курбаса, Великій Окружній, проспекті Академіка Глушкова, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, проспекті Академіка Паладіна, вулиці Басейній, бульварі Тараса Шевчнка, вулиці Дегтярівській, вулиці Щусєва, вулиці Олени Теліги, вулиці Глибочицькій, вулиці Січових Стрільців та бульварі Дружби народів.

Також рух ускладнений на Надніпрянському шосе, Набережному шосе, Дніпровському узвозі, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Набережно-Рибальській, проспекті Героїв Сталінграда, вулиці Богатирській, проспекті Степана Бандери, вулиці Семена Скляренка та проспекті Правди.

Крім того, затори утворилися на Південному, Дарницькому, Північному мостах, мосту Патона та мосту Метро.

У Києві зранку утворилися затори: карта

Затори на лівому березі

На лівому березі столиці рух автомобільного транспорту ускладнений на Дарницькому шосе, Дніпровській набережній, проспекті Соборності, Русанівській набережній, Броварському проспекті, проспекті Генерала Ватутіна, вулиці Гната Хоткевича, проспекті Миколи Бажана та вулиці Центральній.

У Києві зранку утворилися затори: карта

Нагадаємо, що у Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн. Вантажівкам заборонили рухатися вулицями столиці в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.

Центральний залізничний вокзал у Києві відновив роботу У Києві завтра очікується сильний туман
Новини України Київ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся