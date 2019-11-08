У Києві зранку утворилися затори: карта

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух автотранспорту ускладнений на обох берегах

У Києві вранці 8 листопада утворилися численні затори на обох берегах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Затори на правому березі

Так, численні затори спостерігаються на проспекті Перемоги, проспекті Леся Курбаса, Великій Окружній, проспекті Академіка Глушкова, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, проспекті Академіка Паладіна, вулиці Басейній, бульварі Тараса Шевчнка, вулиці Дегтярівській, вулиці Щусєва, вулиці Олени Теліги, вулиці Глибочицькій, вулиці Січових Стрільців та бульварі Дружби народів.

Також рух ускладнений на Надніпрянському шосе, Набережному шосе, Дніпровському узвозі, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Набережно-Рибальській, проспекті Героїв Сталінграда, вулиці Богатирській, проспекті Степана Бандери, вулиці Семена Скляренка та проспекті Правди.

Крім того, затори утворилися на Південному, Дарницькому, Північному мостах, мосту Патона та мосту Метро.

Затори на лівому березі

На лівому березі столиці рух автомобільного транспорту ускладнений на Дарницькому шосе, Дніпровській набережній, проспекті Соборності, Русанівській набережній, Броварському проспекті, проспекті Генерала Ватутіна, вулиці Гната Хоткевича, проспекті Миколи Бажана та вулиці Центральній.

Нагадаємо, що у Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн. Вантажівкам заборонили рухатися вулицями столиці в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.