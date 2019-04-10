У Києві утворилися затори

У Києві зранку, 10 квітня, утворились численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Значною мірою, затори зафіксовані на правому березі столиці. Зокрема, вулиці Новокостянтинівській, вулиці Набережно-Рибальській, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Перемоги, проспекті Космонавта Комарова, проспекті Леся Курбаса, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобанського, Голосіївському проспекті, бульварі Тараса Шевченка.

Також затори на Південному мосту, Дарницькому мосту, мосту Патона. Зазначимо, що ускладнений рух на лівому березі Києва. Зокрема, на проспекті Петра Григоренка, проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе, проспекті Соборності.

Фото: затори в Києві (скріншот)

Затори зафіксовані біля метро "Видубичі", "Дружби Народів", "Славутич", "Площі Льва Толстого", "Університет", "Шулявська", "Лук'янівська", "Берестейська", "Дніпро", "Арсенальна".

Нагадаємо, у Києві із 12 квітня до 3 травня буде частково обмежено рухтранспорту шляхопроводом на Харківському шосе через залізничні колії.