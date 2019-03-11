У Києві утворилися затори

Рух ускладнено на Південному мосту, Дарницькому мосту, мосту Патона та Гаванському мосту

В Киеве утром в понедельник, 11 марта, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на проспекте Победы, улице Елены Телиги, улице Жилянской, улице Вадима Гетьмана, улице Крещатик, на улице Большой Васильковской, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Леси Украинки, Набережном шоссе, улице Академика Заболотного.

Кроме этого, пробки зафиксированы в районе станций метро "Университет", "Нивки" и "Берестейская", "Театральная", "Нивки", "Дружбы Народов", "Выдубичи", "Голосеевская", "Шулявская", "Площади Льва Толстого", "Майдан Независимости".

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

На левом берегу пробки не зафиксированы. Но движение затруднено на Южном мосту, Дарницком мосту, мосту Патона и Гаванскому мосту.

Напомним, сегодня, 11 марта, ожидается ухудшение погоды в Украине, в частности, порывы ветра до 20 м/сек. По данным Гидрометцентра, 11 марта на территории Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье - до 29-34 м/сек. Кроме того, на если вороны летают'ї Карпат прогнозируются сильные снегопады.