У Києві утворилися затори

Фото: затори в Києві (РБК-Україна)

Рух ускладнено на Південному мосту, Дарницькому мосту, мосту Патона та Гаванському мосту

У Києві зранку у понеділок, 11 березня, утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, вулиці Жилянській, вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Хрещатик, вулиці Великій Васильківській, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Лесі Українки, Набережному шосе, вулиці Академіка Заболотного.

Крім цього, пробки зафіксовані в районі станцій метро "Університет", "Нивки" "Берестейська", "Театральна", "Нивки", "Дружби Народів", "Видубичі", "Голосіївська", "Шулявська", "Площі Льва Толстого", "Майдан Незалежності".

Фото: пробки в Києві (скріншот)

На лівому березі пробки не зафіксовані. Натомість рух ускладнено на Південному мосту, Дарницькому мосту, мосту Патона та Гаванському мосту.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, очікується погіршення погоди в Україні, зокрема, пориви вітру до 20 м/с. За даними Гідрометцентру, 11 березня на території України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах та Прикарпатті - до 29-34 м/с. Крім того, на високогір'ї Карпат прогнозуються сильні снігопади.