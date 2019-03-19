У Києві зранку утворилися численні затори

Рух ускладнено на обох берегах міста

У Києві зранку у вівторок, 19 березня, утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулиці Набережно-Хрещатинська, Набережне шосе, Володимирський узвіз, частково на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Дегтярівська, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Жилянська, вулиці Михайла Грушевського.

Крім того, затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського, вулиці Миколи Грінченка, Голосіївському проспекті, вулиці Васильківська, проспекті Леся Курбаса, проспекті Перемоги.

Також рух ускладнено на мосту Метро, Північному мосту та мосту Патона.

На лівому березі затори спостерігаються на Броварському проспекті, проспекті Визволителів, вулицях Миропільська, Братиславська, Гната Хоткевича.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

Нагадаємо, на Шулявському шляхопроводі 17 березня почалися роботи з демонтажу. Рух транспорту на час реконструкції Шулявського шляхопроводу організовано по прилеглим вулицям.

Так, на шляхи об'їзду передбачено організацію одностороннього руху автомобільного транспорту, а саме: вулиця Антона Цедика (до перетину з вулицею Петра Нестерова) і вулиця Петра Нестерова будуть переведені в режим одностороннього руху; вулиця Гарматна (до перетину з вулицею Виборзькою) і вулиця Виборзька також будуть переведені в режим одностороннього руху.