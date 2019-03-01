У Києві зранку утворилися багаточисленні затори

Рух ускладнено на Дарницькому мосту, мосту Патона, Північному та Південному мостах

В Киеве утром 1 марта, по состоянию на 10:02, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на проспекте Победы, улице Жилянской, улицы Вячеслава Черновола, Набережном шоссе, Голосеевском проспекте. На левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Соборности, Броварском проспекте, Харьковском шоссе.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Также пробки наблюдаются в районе станций метро "Славутич", "Осокорки", "Политехнический институт", "Святошин".

Кроме того, движение затруднено на Дарницком мосту, мосту Патона и Северном и Южном мостах.

Напомним, сегодня, 1 марта, на всей территории Украины ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в первые дни весны. По ее словам, погоду в ближайшие дни будет определять циклон с запада, который принесет сильный ветер и осадки. На большей части Украины ожидается от 0 до +3, на юге и западе от +3 до +8.