У Києві зранку утворилися багаточисленні затори

Фото: затори в Києві (РБК-Україна)

Рух ускладнено на Дарницькому мосту, мосту Патона, Північному та Південному мостах

У Києві зранку 1 березня, станом на 10:02, утворилися багаточисленні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі затори зафіксовані на проспекті Перемоги, вулиці Жилянській, вулиці В'ячеслава Чорновола, Набережному шосе, Голосіївському проспекті. На лівому березі затори спостерігаються на проспекті Соборності, Броварському проспекті, Харківському шосе.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

Також затори спостерігаються в районі станцій метро "Славутич", "Осокорки", "Політехнічний інститут", "Святошин".

Крім того, рух ускладнено на Дарницькому мосту, мосту Патона та Північному та Південному мостах.

Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, на всій території України очікується сильний вітер з поривами до 20 м/с. Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні в перші дні весни. За її словами, погоду в найближчі дні буде визначати циклон з північного сходу, який принесе сильний вітер і опади. На більшій частині України очікується від 0 до +3, на півдні та заході від +3 до +8.