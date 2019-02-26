У Києві зранку утворилися багаточисленні затори

Рух значно ускладнено на лівому березі міста

В Киеве утром 26 февраля, по состоянию на 09:10, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улицах Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе, Владимирском спуске, улице Большая Житомирская, улице Бульварно-Кудрявская, бульваре Шевченко, улице Саксаганского, улице Вячеслава Черновола, улице Михаила Бойчука.

Кроме того, движение затруднено на улице Большая Васильковская, проспекте Валерия Лобановского, Чоколовском бульваре, улицах Вадима Гетьмана, проспекте Победы и проспекте Леся Курбаса.

Также пробки наблюдаются в районе станций метро "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Шулявская", "Политехнический институт", "Голосеевская", "Дарница", "Славутич", "Осокорки".

Кроме того, движение затруднено на Дарницком мосту, мосту Патона и Северном мосту.

В то же время на левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Соборности, Дарницком шоссе, проспекте Бажана, улице Центральная, Харьковском шоссе, проспекте Освободителей, Броварском проспекте.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Напомним, в Киеве сегодня, 26 февраля, прогнозируют мокрый снег, местами дождь. Порывистый северо-западный ветер. Ночью от 1 тепла до 1 мороза, днем 0+3 градуса.

РБК-Украина писало, что в Канаде через сложные погодные условия на трассе в провинции Онтарио столкнулись около 70 автомобилей.