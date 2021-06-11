У Києві через витік газу перекрили Південний міст, рух обмежено

У Києві через витік автомобільного газу перекрили Південний міст. У зв'язку з цим обмежено рух у бік центру міста.

"Через витік газу на Південному мосту в бік вулиці Саперно-Слобідської рух обмежено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вихідних у Києві частково обмежать рух на Північному мосту. Рух частково буде обмежено 13 червня з 09:00 до 23:00. Там виконуватимуть поточний ремонт покриття, працюватимуть у напрямку проспекту Степана Бандери.

Також повідомлялося, що 11 і 12 червня з 18:30 орієнтовно до 23:00 тролейбуси № № 6, 16, 18 будуть курсувати за зміненим маршрутом. Зміни пов'язані з тим, що в Києві на Софійській площі проводиться фестиваль "Французька весна в Україні".

Крім того, 11-12 червня з 16:00 до 23:00 передбачено обмеження руху транспорту на Софійській площі, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до Великої Житомирської) і в Рильському провулку.